Обстріл окупантами мирного населенння в Новопскові: поранені перебувають у стабільному стані

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал.



"Стан поранених - стабільний, їхньому життю нічого не загрожує. Вони в лікарнях", - повідомив він.



За словами Сергія Гайдая, мешканці підконтрольної українському урядові частини Луганщини виходять на мітинги проти російської окупації. Така ж акція відбулася 5 березня у Новопскові. Під час неї окупанти почали обстрілювати мирне населення та поранили трьох людей.



Сергій Гайдай додав, що також непокоїться через обстріли окупантами дитячої обласної лікарні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb