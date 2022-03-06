Обстріл окупантами мирного населенння в Новопскові: поранені перебувають у стабільному стані
Мирні мешканці, які вийшли на мітинг проти окупації в Новопскові на Луганщині й були обстріляні росіянами, перебувають у стабільному стані
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал.
"Стан поранених - стабільний, їхньому життю нічого не загрожує. Вони в лікарнях", - повідомив він.
За словами Сергія Гайдая, мешканці підконтрольної українському урядові частини Луганщини виходять на мітинги проти російської окупації. Така ж акція відбулася 5 березня у Новопскові. Під час неї окупанти почали обстрілювати мирне населення та поранили трьох людей.
Сергій Гайдай додав, що також непокоїться через обстріли окупантами дитячої обласної лікарні.
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