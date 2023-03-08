Обстріли Донеччини: атаковано будинки,школу й коксохімічний завод

Про це поінформувала Донецька ОВА в телеграмі.

Донецький напрямок

У ніч на 8 березня окупанти завдали ракетного удару по Мемрику, що в Новогродівській тергромаді, унаслідок атаки пошкоджено 3 будинки.

Ранком загарбники двічі обстріляли Авдіївку, зазначається, що снаряди влучили в околиці Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) та на територію трьох вулиць.

Народний депутат ВР Муса Магомедов зазначив, що окупанти завалили частину будівлі заводоуправління АКХЗ: "Вдалося відкопати всіх 4 постраждалих, 1 із них важкий, везуть до лікарні. Сподіватимемося, що виживе".

"В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській - Курахове і Курахівка", - ствердили в адміністрації.

Горлівський напрямок

Інтенсивних обстрілів зазнала Костянтинівка, так, п'ятьма атаками пошкоджено 18 будинків і школу.

"Гучно було на околицях Часовоярської і Торецької громад. У Соледарській громаді пошкоджено 5 будинків у Васюківці та 4 у Федорівці", - додали в ОВА.

Лисичанський напрямок

У напрямку Лисичанська зафіксовано 10 "прильотів" у Торському та Зарічному, що в Лиманській громаді.