Обстріли Донеччини: атаковано будинки,школу й коксохімічний завод
Уночі та ранком 8 березня російська армія гатила по Донецькій області: від атак пошкоджено щонайменше 30 будинків, школу й околиці коксохімічного заводу, є четверо постраждалих
Про це поінформувала Донецька ОВА в телеграмі.
Донецький напрямок
У ніч на 8 березня окупанти завдали ракетного удару по Мемрику, що в Новогродівській тергромаді, унаслідок атаки пошкоджено 3 будинки.
Ранком загарбники двічі обстріляли Авдіївку, зазначається, що снаряди влучили в околиці Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) та на територію трьох вулиць.
Народний депутат ВР Муса Магомедов зазначив, що окупанти завалили частину будівлі заводоуправління АКХЗ: "Вдалося відкопати всіх 4 постраждалих, 1 із них важкий, везуть до лікарні. Сподіватимемося, що виживе".
"В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській - Курахове і Курахівка", - ствердили в адміністрації.
Горлівський напрямок
Інтенсивних обстрілів зазнала Костянтинівка, так, п'ятьма атаками пошкоджено 18 будинків і школу.
"Гучно було на околицях Часовоярської і Торецької громад. У Соледарській громаді пошкоджено 5 будинків у Васюківці та 4 у Федорівці", - додали в ОВА.
Лисичанський напрямок
У напрямку Лисичанська зафіксовано 10 "прильотів" у Торському та Зарічному, що в Лиманській громаді.
- Протягом доби 7 березня росіяни випустили по території Херсонщини 309 снарядів з важкої артилерії та "градів", є поранений.
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