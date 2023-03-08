За добу ворог 61 раз обстріляв Херсонщину, випустивши понад 300 снарядів
Протягом доби 7 березня росіяни випустили по території Херсонщини 309 снарядів з важкої артилерії та "градів", є поранений
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Загалом, по області було здійснено 61 удар.
За його словами, Херсон ворог обстріляв 4 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
Також, з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.
- У тимчасово окупованому Стрілковому, що на Херсонщині, росіяни змушують дітей та їх батьків вчити закони РФ після занять, а на перервах співати російський гімн.
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