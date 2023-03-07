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Головна війна з Росією Окупанти на Херсонщині змушують школярів співати гімн РФ, учити російські закони, історію та літературу, - Генштаб

Окупанти на Херсонщині змушують школярів співати гімн РФ, учити російські закони, історію та літературу, - Генштаб

7 березня, 2023 вiвторок
19:13
війна з Росією російські окупанти

У тимчасово окупованому Стрілковому, що на Херсонщині, росіяни змушують дітей та їх батьків вчити закони РФ після занять, а на перервах співати російський гімн

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 7 березня.

"В населеному пункті Стрілкове Геніческого району тимчасово зайнятої території Херсонської області, в місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної так званої влади змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати конституцію та законодавчі акти Російської Федерації, а також ворожу історію та літературу. Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ уразили російський зенітно-ракетний комплекс ППО "Бук М1-2"

Авіація ЗСУ за день завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО “Бук-М1-2” та 3 райони зосередження живої сили противника.

Ворог за день завдав 19 авіа- та один ракетний удар по території України, а також здійснив 5 обстрілів з РСЗВ

Генштаб повідомляє, що основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Ситуація по напрямках така:

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Анискине, Дворічна і Западне Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Табаївка та Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області, а також Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Федорівка та Ягідне на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Диліївка, Торецьк, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Новокалинове, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Таврійське, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове і Кам’янське Запорізької області, Нікополь - Дніпропетровської, а також Шляхове, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Білозерка та Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Загалом, райони 30 населених пунктів.

У вівторок, 7 березня, Україна повернула з російського полону 130 воїнів, серед них - захисники Маріуполя та військові з районів Бахмута та Соледара.

Херсонщина
окуповані території
окупанти
ракетний удар
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