Україна повернула з російського полону 130 захисників під час чергового обміну
У вівторок, 7 березня, Україна повернула з російського полону 130 воїнів, серед них - захисники Маріуполя та військові з районів Бахмута та Соледара
Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Зазначається, що з 87 захисників Маріуполя, 71 воїн - із Азовсталі.
35 зі звільнених були взяті в полон на Донецькому напрямку, у районі Бахмута та Соледара.
Єрмак наголосив, що більшість звільнених військових мають тяжкі поранення.
"Більшість з людей, яких ми повертаємо сьогодні, мають важкі поранення. Як каже Президент Володимир Зеленський, держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього", - пише він.
- 16 лютого в результаті чергового обміну в Україну повернувся 101 український полонений: 100 військових і 1 цивільний.
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