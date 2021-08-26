Очікуємо, що Путін притягне до відповідальності кіберзлочинців, - Байден
Президент США Джо Байден заявив під час наради з кібербезпеки, що очікує від президента РФ Володимира Путіна вжиття заходів проти кіберзлочинців
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Байден сказав, що вже є інформація, де перебувають зловмисники і хто вони.
"І можу додати, що під час саміту з Володимиром Путіним я дав зрозуміти йому: ми очікуємо, що він притягне до відповідальності (кіберзлочинців - ІФ), тому що відомо, хто вони і де вони", - сказав він.
Після нападів хакерів на інфраструктурні об'єкти в США зокрема на трубопровід Colonial Pipeline і системи, що належать міністерству фінансів США, Білий дім заявив, що атаки здійснюються з території Росії.
На саміті в Женеві 16 червня президент США Джо Байден передав президенту Росії Володимиру Путіну список 16 ключових секторів, які не повинні зазнавати кібератакам.
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