Очікуємо, що Путін притягне до відповідальності кіберзлочинців, - Байден

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Байден сказав, що вже є інформація, де перебувають зловмисники і хто вони.

"І можу додати, що під час саміту з Володимиром Путіним я дав зрозуміти йому: ми очікуємо, що він притягне до відповідальності (кіберзлочинців - ІФ), тому що відомо, хто вони і де вони", - сказав він.

Після нападів хакерів на інфраструктурні об'єкти в США зокрема на трубопровід Colonial Pipeline і системи, що належать міністерству фінансів США, Білий дім заявив, що атаки здійснюються з території Росії.

На саміті в Женеві 16 червня президент США Джо Байден передав президенту Росії Володимиру Путіну список 16 ключових секторів, які не повинні зазнавати кібератакам.