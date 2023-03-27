Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Усі полігони точно треба закрити, рекультивувати й забути про них як про страшний сон", – сказав він.

Міністр визнав, що це перспектива на багато років уперед, тому що спочатку потрібно створити відповідну інфраструктуру для управління відходами.

"На серпень 2022 року ми вже просканували всю територію України, розмістили на карті 207 місць, де можуть бути створені такі об’єкти. Це інвест-кейси – будь-який інвестор може прийти й побудувати там відповідне підприємство", – сказав Стрілець.

Один такий об'єкт з'явиться на території Бориспільської громади, де уже виділили землю і знайшли фінансування від міжнародних фінансових інституцій. Туди звозитимуть відходи з навколишніх населених пунктів: Борисполя, Фастова, Броварів. Усього в Київській області таких об'єктів має бути дев'ять.