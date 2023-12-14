Очільник Мінцифри представив глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN

Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Інновації мають стати нашою національною ідеєю. Саме інноваційне підприємництво — потрібний фактор для швидкої відбудови та підтримки процесу трансформації країни. Візія — важливий документ, який допоможе нам правильно визначити вектори розвитку інноваційного майбутнього", - йдеться в дописі.

Міністр додав, що держава має створити найзручніші умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів.

Головне, на чому зроблено акцент у документі:

Defense-tech;

повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення;

екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією;

розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті;

економіка без кордонів.

"До цього в Україні не було єдиного органу, який відповідав за формування політики інновації, — це було розділено між чотирма різними органами. Так само не було єдиної стратегії, єдиної цілі, до якої мали рухатися", - зазначив Михайло Федоров.

Тепер у міністерстві запропонували нову організаційну структуру менеджменту:

Мінцифра відповідатиме за посилення координації;

Рада з розвитку інновацій — за обговорення, підготовку й погодження стратегії;

Заступники з цифрової трансформації (CDTO) в міністерствах — за формування інноваційної політики в різних галузях;

CDTO в областях — за впровадження політики в регіонах;

Державна агенція з розвитку інновацій — за реалізацію стратегії та пошук інвестицій в інновації.

"Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією.

Повністю переглянути стратегію можна тут. Долучайтеся до обговорення: [email protected]