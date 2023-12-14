Очільник Мінцифри представив глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN
У Мінцифри представили глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN, яка допоможе правильно визначити вектори розвитку інноваційного майбутнього країни
Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Інновації мають стати нашою національною ідеєю. Саме інноваційне підприємництво — потрібний фактор для швидкої відбудови та підтримки процесу трансформації країни. Візія — важливий документ, який допоможе нам правильно визначити вектори розвитку інноваційного майбутнього", - йдеться в дописі.
Міністр додав, що держава має створити найзручніші умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів.
Головне, на чому зроблено акцент у документі:
- Defense-tech;
- повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення;
- екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією;
- розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті;
- економіка без кордонів.
"До цього в Україні не було єдиного органу, який відповідав за формування політики інновації, — це було розділено між чотирма різними органами. Так само не було єдиної стратегії, єдиної цілі, до якої мали рухатися", - зазначив Михайло Федоров.
Тепер у міністерстві запропонували нову організаційну структуру менеджменту:
- Мінцифра відповідатиме за посилення координації;
- Рада з розвитку інновацій — за обговорення, підготовку й погодження стратегії;
- Заступники з цифрової трансформації (CDTO) в міністерствах — за формування інноваційної політики в різних галузях;
- CDTO в областях — за впровадження політики в регіонах;
- Державна агенція з розвитку інновацій — за реалізацію стратегії та пошук інвестицій в інновації.
"Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією.
Повністю переглянути стратегію можна тут. Долучайтеся до обговорення: [email protected]
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