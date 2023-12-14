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Головна Технології Очільник Мінцифри представив глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN

Очільник Мінцифри представив глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN

14 грудня, 2023 четвер
17:36
Технології технології відбудова України Михайло Федоров

У Мінцифри представили глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN, яка допоможе правильно визначити вектори розвитку інноваційного майбутнього країни

Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Інновації мають стати нашою національною ідеєю. Саме інноваційне підприємництво — потрібний фактор для швидкої відбудови та підтримки процесу трансформації країни. Візія — важливий документ, який допоможе нам правильно визначити вектори розвитку інноваційного майбутнього", - йдеться в дописі.

Міністр додав, що держава має створити найзручніші умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів.

Головне, на чому зроблено акцент у документі:

  • Defense-tech;
  • повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення;
  • екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією;
  • розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті;
  • економіка без кордонів.

"До цього в Україні не було єдиного органу, який відповідав за формування політики інновації, — це було розділено між чотирма різними органами. Так само не було єдиної стратегії, єдиної цілі, до якої мали рухатися", - зазначив Михайло Федоров.

Тепер у міністерстві запропонували нову організаційну структуру менеджменту:

  • Мінцифра відповідатиме за посилення координації;
  • Рада з розвитку інновацій — за обговорення, підготовку й погодження стратегії;
  • Заступники з цифрової трансформації (CDTO) в міністерствах — за формування інноваційної політики в різних галузях;
  • CDTO в областях — за впровадження політики в регіонах;
  • Державна агенція з розвитку інновацій — за реалізацію стратегії та пошук інвестицій в інновації.

"Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією.

Повністю переглянути стратегію можна тут. Долучайтеся до обговорення: [email protected]

Кабмін
відбудова України
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