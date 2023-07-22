Очільник МЗС Британії Клеверлі відклав візит до Китаю, - Bloomberg
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на липень 2023 року поїздку до Пекіна на тлі загадкового зникнення високопоставленого китайського дипломата
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що майже місячна відсутність міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана в публічному просторі сприяла затримці візиту Клеверлі до Пекіна, який раніше очікувався наприкінці липня. В останній раз китайського дипломата бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з офіційними особами з РФ, Шрі-Ланки та В'єтнаму.
Джерела агентства пропускають, що саме ця ситуація з очільником МЗС Китаю була основною причиною того, що Клеверлі відклав поїздку, хоча також йдеться і про кілька інших чинників.
Тепер Британія та Китай розглядають альтернативні дати для нової зустрічі. Міністерство закордонних справ Великої Британії відмовилося від коментарів.
- 30 травня керівник оборонної розвідки Адріан Берд заявив, що Велика Британія вважає своєю головною загрозою до 2030 року Росію, а після того викликом для країни стане Китай.
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