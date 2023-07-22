Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Очільник МЗС Британії Клеверлі відклав візит до Китаю, - Bloomberg

Очільник МЗС Британії Клеверлі відклав візит до Китаю, - Bloomberg

22 липня, 2023 субота
07:08
Світ Джеймс Клеверлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на липень 2023 року поїздку до Пекіна на тлі загадкового зникнення високопоставленого китайського дипломата

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що майже місячна відсутність міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана в публічному просторі сприяла затримці візиту Клеверлі до Пекіна, який раніше очікувався наприкінці липня. В останній раз китайського дипломата бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з офіційними особами з РФ, Шрі-Ланки та В'єтнаму.

Джерела агентства пропускають, що саме ця ситуація з очільником МЗС Китаю була основною причиною того, що Клеверлі відклав поїздку, хоча також йдеться і про кілька інших чинників.

Тепер Британія та Китай розглядають альтернативні дати для нової зустрічі. Міністерство закордонних справ Великої Британії відмовилося від коментарів.

  • 30 травня керівник оборонної розвідки Адріан Берд заявив, що Велика Британія вважає своєю головною загрозою до 2030 року Росію, а після того викликом для країни стане Китай.
Китай
МЗС
Велика Британiя
Читайте також:
Володимир Зеленський
21 липня, 2023 п'ятниця
Зеленський підписав зміни до закону про імміграцію
дощь, гроза, парасоля, негода
21 липня, 2023 п'ятниця
Зливи, шквали, град і подальше прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
прикордонник
21 липня, 2023 п'ятниця
Військові зафіксували проникнення російських ДРГ на прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
22 липня
08:03
Огляд
Безлад як успіх, (не) чорна смерть і російська мова-меч – 5 книг про те, чому деякі процвітають всупереч всьому
08:02
OPINION
Юрій Богданов
На те, що буде з Росією, неможливо впливати ззовні
07:56
Путін
ISW: Путін маніпулює "зерновою угодою", щоб змусити Захід піти на поступки та підірвати підтримку України
07:35
Найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти почав танути через глобальне потепління
06:53
ЗСУ
Підрозділи армії РФ на Луганщині мають низький рівень психологічного стану через великі втрати та брак боєприпасів, - Генштаб
06:33
балістична ракета KHAN
КНДР запустила крилаті ракети у Жовте море
06:15
Ігор Гіркін Стрєлков
Арешт Гіркіна став проявом зміни балансу сил у Кремлі, - ISW
05:59
Фінляндія НАТО
Іспит з мови та тест про країну: Фінляндія посилить вимоги для здобуття громадянства
05:35
На фото українські захисники, які звернулись до литовців
Повний абсурд: Литва відреагувала на звинувачення Путіна про плани "окупувати Україну"
05:07
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
В Україні сьогодні пишеться нова історія Європи, - Урсула фон дер Ляєн
04:39
Михайло Подоляк
Путін перетворює Росгвардію у власну армію на випадок нового заколоту, - Подоляк
04:11
2 тонни кокаїну біля берегів Сицилії
Рекордна партія: біля Сицилії поліція виявила 5,3 тонни кокаїну
03:43
Вільям Бернс
Байден запросив директору ЦРУ Бернса стати членом його кабінету
03:15
Кислиця
Кислиця попросив ООН відреагувати на зізнання ЧХ Білорусі у депортації дітей з України
02:47
путін пригожин
Блінкен порадив Пригожину турбуватися про свою безпеку
02:19
Костянтин Довбищенко
Український супертяж Довбищенко переміг британця Харріса
01:51
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Німеччина надасть допомогу Польщу в разі нападу вагнерівців, – Пісторіус
01:23
ЛУКОЙЛ
Болгарія скасувала концесію нафтового порту російському Лукойлу
00:55
Ентоні Блінкен
США сподіваються, що Туреччина "відіграє провідну роль" у поверненні РФ до "зернової угоди"
00:52
Джейк Салліван
Питання тижнів: Білий дім про початок навчання українських пілотів на F-16
00:27
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
Zelenskyy Avenue: У Великій Британії відкрили вулицю на честь президента України
00:15
Оновлено
путін
Путін назвав польські землі подарунком Сталіна. Посла РФ викликають до МЗС Польщі
2023, п'ятниця
21 липня
23:51
Андрій П'ятов
П'ятов оголосив, що зіграє прощальний матч за "Шахтар" у Лондоні
23:28
Збірна України з артистичного плавання на ЧС-2023
Україна здобула другу медаль ЧС з водних видів спорту
23:26
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Проєкт відбудови Каховської ГЕС має бути готовий до деокупації, там треба врахувати захист від ракет, - гендир Укргідроенерго
23:05
Ліза Франкетті (ліворуч)
Військово-морські сили США вперше в історії очолить жінка
22:45
Володимир Зеленський
Контрнаступ просувається повільніше, бо почався пізніше, ніж очікувалося, - Зеленський
22:29
Онука
ONUKA випустила альбом-маніфест ROOM, присвячений українцям
22:22
Кримський міст
Зеленський назвав Кримський міст ціллю, яка має бути нейтралізована
21:52
Максим Микитась
Екснардеп Микитась вийшов із СІЗО
21:45
Олександр Лукашенко
У МЗС РФ заявили, що Лукашенко не отримає контроль над ядерною зброєю у Білорусі
21:45
Павло Губарєв
У Москві під час акції на підтримку Гіркіна затримали колаборанта Губарєва, - росЗМІ
21:42
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Росіяни вдарили по селищу Нью-Йорк на Донеччині: поранено 4 людей
21:34
Ексклюзив
Микола Княжицький
Владі буде складно знайти заміну Ткаченку і це може привести до серйозної кризи, - Княжицький
21:21
Болгарія
Парламент Болгарії схвалив передачу Україні великої партії бронетранспортерів
21:17
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін не може програти Україні, тому війна РФ проти НАТО цілком реальна, - експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Хара
21:12
Новини компаній
Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат відзначає 15-річчя і планує участь у відбудові України
21:10
Оновлено
Ердоган
Зеленський обговорив з Ердоганом продовження "зернової угоди"
20:56
Путін
Прокуратура ПАР отримала ордер на арешт Путіна
20:47
Аналітика
Сергій Згурець
Захист Миколаєва та Одеси, динаміка наступу на півдні: воєнні підсумки тижня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV