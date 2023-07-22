Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що майже місячна відсутність міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана в публічному просторі сприяла затримці візиту Клеверлі до Пекіна, який раніше очікувався наприкінці липня. В останній раз китайського дипломата бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з офіційними особами з РФ, Шрі-Ланки та В'єтнаму.

Джерела агентства пропускають, що саме ця ситуація з очільником МЗС Китаю була основною причиною того, що Клеверлі відклав поїздку, хоча також йдеться і про кілька інших чинників.

Тепер Британія та Китай розглядають альтернативні дати для нової зустрічі. Міністерство закордонних справ Великої Британії відмовилося від коментарів.