Очільник МЗС Естонії виступив проти надання російським ІТ-спеціалістам дозволу на тимчасове проживання
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що не підтримає надання дозволів на тимчасове проживання російським ІТ-фахівцям, які працюють в країні
Про це інформує ERR.
"Оскільки Російська Федерація продовжує невиправдану війну, яка грубо порушує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, створення нових винятків у напрямку нинішньої візової політики є недоречним", — сказав Рейнсалу у відповідь на звернення Інформаційного агентства Естонії.
Вейко Коммусаар, заступник міністра внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ, сказав у коментарі ERR, що запит IT-сектору має обговорити уряд.
"Уряд має бути одностайним щодо санкцій, і це питання, безумовно, буде обговорюватися. У тому числі стосовно того, чи будуть потрібні певні винятки чи ні", — заявив Коммусаар.
При цьому він додав, що Естонія непохитно підтримує Україну і веде постійну роботу щодо забезпечення безпеки Естонії та пом'якшення ризиків.
"Терор Путіна проти України та українців є загрозою безпеці Естонії та Європи, і уряд має право вводити санкції, щоб захистити безпеку або інтереси країни", – підкреслив віцеканцлер.
Водночас естонські ІТ-компанії звернулися до прем’єр-міністерки Каї Каллас з проханням зробити для російських айтішніків виняток з правил штибу того, який вже було зроблено стосовно громадян Білорусі.
Головна організація компаній хоче, аби уряд Естонії дозволив подавати документи на отримання дозволу на тимчасове проживання певним категоріям російських ІТ-фахівців - а саме тим, хто мав законні підстави залишатися в країні до того, як Естонія запровадила санкції проти РФ та Білорусі.
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