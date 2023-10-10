Очільник Нацполіції назвав два фактори дестабілізації в Україні

Про це він сказав агентству Інтерфакс-Україна.

"Одним із дестабілізуючих факторів я вважаю корупцію. І Національна поліція бореться з проявами корупції як у країні, згідно з нашим функціоналом, так і всередині структури. Одні люди воюють на передовій, інші живуть мирним життям, вважаючи, що війна їх не стосується, а дехто взагалі конвертує війну у гроші", - зазначив очільник Нацполіції.

За його словами, робота, яку правоохоронці ведуть щодо ТЦК і лікарських комісій, уже дає результати.

"Набагато важче стало ухилитися від військового обов'язку", - наголосив Вигівський.

Водночас він зауважив, що наявність зброї в населення теж може мати негативні наслідки в майбутньому.

"Ще ризики дестабілізації – наявність на руках у населення незареєстрованої зброї, на майбутнє – можливе погіршення криміногенної ситуації внаслідок імовірних повоєнних складнощів", - резюмував голова Нацполіції.