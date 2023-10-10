Очільник Нацполіції назвав два фактори дестабілізації в Україні
Очільник Нацполіції Іван Вигівський назвав фактори дестабілізації в Україні. Один із них – наявність зброї у цивільного населення
Про це він сказав агентству Інтерфакс-Україна.
"Одним із дестабілізуючих факторів я вважаю корупцію. І Національна поліція бореться з проявами корупції як у країні, згідно з нашим функціоналом, так і всередині структури. Одні люди воюють на передовій, інші живуть мирним життям, вважаючи, що війна їх не стосується, а дехто взагалі конвертує війну у гроші", - зазначив очільник Нацполіції.
За його словами, робота, яку правоохоронці ведуть щодо ТЦК і лікарських комісій, уже дає результати.
"Набагато важче стало ухилитися від військового обов'язку", - наголосив Вигівський.
Водночас він зауважив, що наявність зброї в населення теж може мати негативні наслідки в майбутньому.
"Ще ризики дестабілізації – наявність на руках у населення незареєстрованої зброї, на майбутнє – можливе погіршення криміногенної ситуації внаслідок імовірних повоєнних складнощів", - резюмував голова Нацполіції.
- 23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Тепер документи на зброю можна подати в електронному кабінеті або у спеціалізованому магазині з торгівлі зброєю.
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