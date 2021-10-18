Очільник Пентагону Ллойд Остін приїде до Києва 19 жовтня
Міністр оборони США Ллойд Остін приїде до України у вівторок 19 жовтня
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на посольство США В Україні.
Ллойд Остін здійснить візит, щоб підтвердити непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України Сполученими Штатами.
У Києві очільник Пентагону візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України у Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України.
Також Ллойд Остін зустрінеться із міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес у реформуванні української оборонної галузі та військово-промислового комплексу з огляду на євроатлантичні прагнення України.
Крім того, міністри оборони України і США обговорять безпеку в Чорному морі.
Після зустрічі Таран і Остін зроблять короткі заяви для преси та дадуть відповіді на запитання.
До України Ллойд Остін прибуде після візиту до Грузії.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ллойд Остін під час візиту до Києва зробить важливу заяву щодо членства України в НАТО.
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