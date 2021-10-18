Очільник Пентагону Ллойд Остін приїде до Києва 19 жовтня

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на посольство США В Україні.



Ллойд Остін здійснить візит, щоб підтвердити непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України Сполученими Штатами.



У Києві очільник Пентагону візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України у Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України.



Також Ллойд Остін зустрінеться із міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес у реформуванні української оборонної галузі та військово-промислового комплексу з огляду на євроатлантичні прагнення України.



Крім того, міністри оборони України і США обговорять безпеку в Чорному морі.



Після зустрічі Таран і Остін зроблять короткі заяви для преси та дадуть відповіді на запитання.



До України Ллойд Остін прибуде після візиту до Грузії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ллойд Остін під час візиту до Києва зробить важливу заяву щодо членства України в НАТО.