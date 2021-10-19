Очільник Пентагону Остін зустрівся із Зеленським
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським
Про це Остін повідомив у Twitter.
"Моя щира подяка президенту Зеленському за те, що сьогодні прийняв мене в Києві. Разом із нашими союзниками ми залишаємося відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу", - написав Остін.
- Нагадаємо, 19 жовтня Остін прибув до України.
- Раніше повідомлялося, що Ллойд Остін під час візиту до Києва зробить важливу заяву щодо членства України в НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.39Продаж 30.75
- Актуальне
- Важливе