Очільник Пентагону Остін зустрівся із Зеленським

Про це Остін повідомив у Twitter.



"Моя щира подяка президенту Зеленському за те, що сьогодні прийняв мене в Києві. Разом із нашими союзниками ми залишаємося відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу", - написав Остін.

Нагадаємо, 19 жовтня Остін прибув до України.

Раніше повідомлялося, що Ллойд Остін під час візиту до Києва зробить важливу заяву щодо членства України в НАТО.