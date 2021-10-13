Очільник Пентагону відвідає Україну наступного тижня
Міністр оборони США Ллойд Остін їде з візитом до України
Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Радіо Свобода.
"Міністр і команда готуються до візиту до Європи наступного тижня. Серед зупинок – Грузія, Україна і Румунія", – заявив він.
Речник додав, що в кінці турне Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.
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