Очільник Пентагону відвідає Україну наступного тижня

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Радіо Свобода.

"Міністр і команда готуються до візиту до Європи наступного тижня. Серед зупинок – Грузія, Україна і Румунія", – заявив він.

Речник додав, що в кінці турне Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

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