Очільниця Музею Голодомору готує позов до суду через цькування

Про це Леся Гасиджак заявила в етері Радіо Свобода.

"Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія і сумна, з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився", - заявила очільниця.

Пані Гасиджак наголосила, що дуже багато зусиль фахівці різних рівнів докладають до того, щоб суспільство наше трохи змінилось.

"Щоб ми перестали інакшість сприймати як щось погане, неправильне і незручне. Виявляється, роботи попереду ще дуже багато. У нас іде війна. З війни повертаються захисниці і захисники без рук, без ніг. Потім ці люди будуть зазнавати хейту? Тому що вони некрасиві?" - сказала жінка.