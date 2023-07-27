Очільниця Музею Голодомору готує позов до суду через цькування
Виконувачка обов’язки генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через образу честі та гідності
Про це Леся Гасиджак заявила в етері Радіо Свобода.
"Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія і сумна, з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився", - заявила очільниця.
Пані Гасиджак наголосила, що дуже багато зусиль фахівці різних рівнів докладають до того, щоб суспільство наше трохи змінилось.
"Щоб ми перестали інакшість сприймати як щось погане, неправильне і незручне. Виявляється, роботи попереду ще дуже багато. У нас іде війна. З війни повертаються захисниці і захисники без рук, без ніг. Потім ці люди будуть зазнавати хейту? Тому що вони некрасиві?" - сказала жінка.
- Омбудсман України Дмитро Лубінець та рух "Марш жінок" розкритикували юриста Клима Братківського, який зацькував директорку музею Голодомору Лесю Гасиджак через її фігуру.
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