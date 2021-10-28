Очолив прокуратуру окупованого Севастополя: експрокурору повідомили про підозру в держзраді

Про це передає ОГПУ.

"Прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у державній зраді колишньому працівнику органів прокуратури України (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, начальник відділу прокуратури Севастополя у березні 2014 року погодився на пропозицію обійняти посаду виконувача обов’язків прокурора Севастополя без підпорядкування Генеральній прокуратурі України.

Таким чином, будучи співробітником органів прокуратури України з 2001 року, "він допомагав у проведенні підривної діяльності проти України представникам спецслужб, правоохоронних та інших органів державної влади Російської Федерації, а також в незаконному утворенні та функціонуванні в Севастополі системи органів державної влади Російської Федерації".

"У подальшому указом президента Російської Федерації від 2 травня 2014 року його призначено керівником незаконно створеного окупаційного органу "прокуратура города Севастополя", де він продовжив здійснення функцій керівника окупаційного органу та організовував його діяльність до жовтня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, наразі експрацівник органів прокуратури України є державним радником юстиції 2 класу органів прокуратури Російської Федерації та очолює прокуратуру Республіки Адигея.

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