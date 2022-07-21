Одесит незаконно переправляв чоловіків за кордон у багажнику авто. Йому оголосили про підозру

Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Мешканець Одеси отримав повідомленні про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Чаловіка затримали при спробі переправити через кордон двох чоловіків за 13 600 доларів США

Як встановило слідство, підозрюваний організував цілу схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Підшукуючи через знайомих охочих виїхати до Молдови, він за "грубі" гроші переправляв цих людей у багажному прихованому відсіку на власному мікроавтобусі Mercedes Benz Sprinter.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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