Одеський аеропорт 15 липня закриється на півтори доби

Про це у Facebook повідомила пресслужба аеропорту "Одеса".



Згідно з повідомленням, задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації міжнародний аеропорт "Одеса" не прийматиме та не відправлятиме рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня 2021 року.



Зазначається, що наразі міжнародний аеропорт "Одеса" пройшов всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.

