Одеський аеропорт 15 липня закриється на півтори доби
Міжнародний аеропорт "Одеса" 15 липня закриється на півтори доби для підготовки до експлуатації нової злітно-посадкової смуги
Про це у Facebook повідомила пресслужба аеропорту "Одеса".
Згідно з повідомленням, задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації міжнародний аеропорт "Одеса" не прийматиме та не відправлятиме рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня 2021 року.
Зазначається, що наразі міжнародний аеропорт "Одеса" пройшов всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.
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