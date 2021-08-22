Один з кращих гравців "Динамо" погодився перейти у чемпіонат Італії
Форвард київського "Динамо" Жерсон Родрігес хоче продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії з футболу
Про це повідомляє Tutto Salernitana.
За інформацією джерела, італійська "Салернітана" та київське "Динамо" ведуть переговори про трансфер Жерсона Родрігеса.
Люксембурзький форвард хотів би продовжити кар'єру на Апеннінах і сподівається, що боси українського клубу приймуть пропозицію новачка Серії А.
У минулому сезоні 26-річний Жерсон Родрігес провів 38 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 4 асисти. За свою кар'єру футболіст встиг 31 раз вийти на футбольне поле у футболці збірної Люксембургу.
У 2018 році "Динамо" заплатило за Родрігеса 2 млн євро, форвард перейшов з японської "Джубіло Івати".
- 30 березня у 3-му турі відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 динамівець Жерсон Родрігес забив за Люксембург у ворота Португалії.
- 1 квітня футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес потрапив у "команду тижня" в FIFA 21.
- 2 квітня стало відомо, що турецький "Бешикташ" активно цікавиться форвардом "Динамо" Жерсоном Родрігесом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе