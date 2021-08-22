Один з кращих гравців "Динамо" погодився перейти у чемпіонат Італії

Про це повідомляє Tutto Salernitana.



За інформацією джерела, італійська "Салернітана" та київське "Динамо" ведуть переговори про трансфер Жерсона Родрігеса.



Люксембурзький форвард хотів би продовжити кар'єру на Апеннінах і сподівається, що боси українського клубу приймуть пропозицію новачка Серії А.



У минулому сезоні 26-річний Жерсон Родрігес провів 38 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 4 асисти. За свою кар'єру футболіст встиг 31 раз вийти на футбольне поле у футболці збірної Люксембургу.



У 2018 році "Динамо" заплатило за Родрігеса 2 млн євро, форвард перейшов з японської "Джубіло Івати".

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