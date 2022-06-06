Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - мінстр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм.

"Цифровізували одну з найпопулярніших довідок серед українців — витяг про місце проживання", - написав Федоров.

Оформлення довідки через портал триває пару хвилин.



"Скоро запустимо таку послугу і в застосунку", - зазначив міністр.

Нагадаємо, незабаром в Дії з'являться застосунки воєнних облігацій, цифрового пенсійного посвідчення та нотаріату.

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