Одна з найпопулярніших довідок: українці можуть отримати в "Дії" витяг про місце проживання
Українці можуть оформити на порталі "Дія" витяг про місце проживання, згодом послуга стане доступна й у застосунку
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - мінстр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм.
"Цифровізували одну з найпопулярніших довідок серед українців — витяг про місце проживання", - написав Федоров.
Оформлення довідки через портал триває пару хвилин.
"Скоро запустимо таку послугу і в застосунку", - зазначив міністр.
- Нагадаємо, незабаром в Дії з'являться застосунки воєнних облігацій, цифрового пенсійного посвідчення та нотаріату.
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