Одноразову виплату в 6500 грн отримали 2,7 млн українців - Мінцифри
Підтримку у 6500 грн на свої картки отримали 2,7 млн українців із 4 млн, які подали заявку
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у Telegramm.
"8 березня ми запустили послугу з виплати 6500 гривень. За цей час: 4 млн українців подали заявки на єПідтримку в Дії; 2,7 млн українців вже отримали кошти; 17,9 млрд гривень виплачено всього", – йдеться в повідомленні.
У Мінцифри підкреслили, що дату подачі заявок на таку допомогу обмежено до 31 березня включно.
Послугою можуть скористатися наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та фізичні особи-підприємці усіх груп із населених пунктів тих областей, де активно ведуться бойові дії, а саме – Чернігівська область, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та місто Київ.
Нагадаємо, заявки на отримання допомоги з "єПідтримки" можна подати тільки до 31 березня.
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