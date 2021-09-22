Офіс генпрокурора оголосив офіцеру Чорноморського флоту РФ підозру в захопленні корвету і підбурюванні до держзради

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.



За даними слідства, офіцер окупаційної армії 20 березня 2014 року керував збройним нападом і захопленням протичовнового корвета "Хмельницький" 1-ї бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ біля причалу №177 у Стрілецькій бухті Севастополя.



Напад здійснювали озброєні стрілецькою зброєю російські військовослужбовці за підтримки учасників "Добровільної народної дружини "Рубіж" - підрозділу незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Загалом у захопленні судна під керівництвом російського офіцера брали участь від 60 до 80 осіб.



Крім того, з 20 по 22 березня 2014 року російський офіцер, перебуваючи на протичовновому корветі "Хмельницький" у Карантинній бухті Севастополя, куди загарбники відвели судно, схиляв військовослужбовців старшого офіцерського складу і військових посадовців 1-ї бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ до вчинення державної зради.



Для цього окупант вдався до умовлянь, обіцянок подальшого проходження служби у Криму в новосформованих Росією військових частинах із підвищенням зарплат, а також шляхом примусу та погроз щодо створення російськими військовими неприємностей для сімей українських військовослужбовців у випадку відмови виконувати його вимоги.



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