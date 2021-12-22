Офіс генпрокурора видасть РФ білоруса, який вивозив до України ексофіцера ФСБ

Про це йдеться в рішенні Приморського райсуду Одеси.



Гендиректора ТОВ "Базовий елемент" і ексофіцера ФСБ Романа Фіалковського викрали й вивезли до України в серпні - вересні 2018 року.



Російська поліція заявляє, що білоруси Андрій Цейко, Петро Ніколаєнко і Віталій Юрченко проникли до його помешкання в Підмосков'ї та вкололи препарат, котрий паралізує, і викрали разом з автівкою. Романа Фіалковського спочатку доставили в Білорусь, а потм в Україну, де згодом відпустили. Зловмисники начебто вимагали в ексофіцера ФСБ 15 млн рублів і викрали автомобіль з документами на нього.



Як відомо, в Україні громадянин РФ прийшов на пункт пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області, де його затримали прикордонники й виявили посвідчення офіцера ФСБ, а також авторучку з прихованою відеокамерою.



Через зберігання ручки Романа Фіалковського заарештували, а в березні 2019 року райсуд Ріпок оштрафував його на 34 тис. грн і відпустив на свободу.



За допомогою посольства РФ в Україні він виїхав з країни, після чого українська поліція оголосила його в розшук.



У Росії стали шукати й притягувати до кримінальної відповідальності білорусів, які вивезли ексофіцера ФСБ.



У листопаді 2021 року Андрія Цейка ув'язнили майже на10 років, а Петро Ніколаєнко та Віталій Юрченко зникли в Україні. Першого з них затримали в Одесі, і 28 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора ухвалив рішення про екстрадицію білоруса до РФ.



"З копій матеріалів, долучених РФ до запиту про екстрадицію (видачу), вбачається, що ОСОБА_1 (Ніколаєнко) звинувачують у викраденні та доставлення на територію України громадянина РФ ОСОБА_4 (Фіалковського), який за численними публікаціями засобів масової інформації (як українським, так і російським) є колишнім співробітником ФСБ РФ, тому викрадення цієї людини розцінюється як спецоперація українських спецслужб", - зазначили в ухвалі суду.



Адвокати Петра Ніколаєнка попросили не видавати його РФ, а сам підозрюваний попросив надати йому статус біженця.



Суд задовольнив клопотання захисту і скасував рішення офісу генпрокурора про екстрадицію білоруса. Прокуратура подала апеляцію.



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