Офіс президента не перепросився за брехню та не повернув позашляховик, призначений для евакуації громадян на фронті та привласнений заступником Єрмака.

Журналіст Максим Опанасенко встановив, що компанія General Motors передала Україні через Мінінфраструктури 50 новітніх та потужних позашляховиків Shevrolet Tahoe спеціально для цілей евакуації громадян у фронтовій зоні. Усі ми розуміємо який це дефіцит і як важливі такі машини на фронті, передусім для медиків, для евакуації поранених, для яких збирає кошти уся країна.

Жодних пояснень, чому забрали у Мінінфраструктури подарунок американців, які хотіли сприяти гуманітарним питанням на фронті, офіс Зеленського не надав

Абсолютно без будь-яких підстав, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко взяв собі один з американських позашляховиків для своїх власних поїздок. До того ж сам Тимошенко у Києві користується власним позашляховиком BMW X5 2019 року, а його родина також задекларувала Volkswagen Caravelle 2014 року, та Porsche Macan 2017 року, а Офіс президента користується понад сотнею державних автомобілів.

Жодних пояснень, чому забрали у Мінінфраструктури подарунок американців, які хотіли сприяти гуманітарним питанням на фронті, офіс Зеленського не надав.

Сам Тимошенко відповів, що машина неброньована, тому її на фронт передавати не можна, бо ніби-то військовим потрібна броньована машина.

Усім зрозуміло, що це нахабна брехня, неброньовані машини в армії вкрай необхідні. Уся країна збирає кошти на закупівлю неброньованих звичайних машин, які виконують більшість завдань на фронті. Це доводиться робити, тому що в армії в принципі не вистачало та не вистачає транспорту, будь-якого.

Слуги народу не придбали для армії за три роки жодного позашляховика, і ось коли прийшла війна і нашу нестачу закривають союзники, ОП користується нагодою, щоб для комфорту сідниць чиновників забирати з фронту необхідний транспорт

І Тимошенко не пояснив, а навіщо йому такий потужний великий позашляховик, він взагалі нічим не ризикує, не рухається по бездоріжжю, і може пересуватись будь-якою машиною, а не тією, яку передали Україні абсолютно для інших потреб!

Слуги народу не придбали для армії за три роки жодного позашляховика, і ось коли прийшла війна і нашу нестачу закривають союзники, ОП користується нагодою, щоб для комфорту сідниць чиновників забирати з фронту необхідний транспорт. Якась абсолютна нахабність, брехня і неповага до громадян.

І виникає питання — а хто користується зараз іншими 49 машинами? Здається, питання використання західної допомоги Україні потребує створення слідчої комісії Верховної Ради.

Усі подаровані позашляховики мають бути передані негайно для гуманітарних потреб ЗСУ.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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