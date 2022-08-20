Про це в ефірі Еспресо розповів ексзаступник міністра енергетики Олексій Рябчин.

"Люди, які займаються ядерною енергетикою - у них майже у всіх радянська освіта, у них є така спільнота. Я знаю, що люди після початку війни у 2014 році на фаховому та науковому рівні спілкувалися - вони були випускниками одних вишів чи були на тих самих конференціях", - сказав він.

За його словами, кожен директор української АЕС у віці за 30-40 років знає своїх колег в Росатомі.

"Я щось нічого не чув від російських атомників, фахівців, директорів станцій: "Що ж ви робите, військові?. Так не можна". Вони все розуміють, але мовчать. Це мене обурює найбільше - ти людина, ти давав присягу, ти навчався і розумієш, що таке Фукусіма і Чорнобиль, керуєш таким же об'єктами в Росії. Розумієш наслідки, що якщо щось станеться, вітер може і на Росію перекинутися. Ви мовчите і ніяк не змушуєте вашу владу і військових демілітаризувати цей об'єкт і залишити його. Це просто огидно", - підсумував Рябчин.