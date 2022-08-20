"Огидно": атомники з РФ спілкувались з українцями завжди, вони все розуміють і мовчать, - ексзаступник міністра енергетики
Російські атомники мали хороші стосунки з українськими колегами, але вони мовчать щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції
Про це в ефірі Еспресо розповів ексзаступник міністра енергетики Олексій Рябчин.
"Люди, які займаються ядерною енергетикою - у них майже у всіх радянська освіта, у них є така спільнота. Я знаю, що люди після початку війни у 2014 році на фаховому та науковому рівні спілкувалися - вони були випускниками одних вишів чи були на тих самих конференціях", - сказав він.
За його словами, кожен директор української АЕС у віці за 30-40 років знає своїх колег в Росатомі.
"Я щось нічого не чув від російських атомників, фахівців, директорів станцій: "Що ж ви робите, військові?. Так не можна". Вони все розуміють, але мовчать. Це мене обурює найбільше - ти людина, ти давав присягу, ти навчався і розумієш, що таке Фукусіма і Чорнобиль, керуєш таким же об'єктами в Росії. Розумієш наслідки, що якщо щось станеться, вітер може і на Росію перекинутися. Ви мовчите і ніяк не змушуєте вашу владу і військових демілітаризувати цей об'єкт і залишити його. Це просто огидно", - підсумував Рябчин.
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