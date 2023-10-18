Оголошено короткий список премії Читомо: серед номінантів – загибла від російської ракети Вікторія Амеліна
На Франкфуртському книжковому ярмарку оголосили короткий список премії Читомо. Серед номінантів – загибла внаслідок удару РФ по Краматорську письменниця Вікторія Амеліна
Перелік номінантів опубліковано на сайті Читомо.
Короткий список премії оголосили у 3-х номінаціях.
Номінація "Амбасадор української книги":
- творча студія "Аґрафка" (Андрій Лесів та Романа Романишин);
- Emma Shercliff And Founder Of Laxfield Literary Associates;
- Львівський Bookforum / Форум Видавців;
- Український ПЕН;
- Вікторія Амеліна (посмертно).
Номінація "За книжкову ініціативу, що сприяє промоції читання":
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Barabooka;
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онлайн-бібліотека книг шрифтом Брайля міжнародного благодійного фонду "Здоров’я майбутнього";
-
головна редакція літературних програм та радіотеатру Радіо Культура;
-
Youtube-канал "Шалені авторки";
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ГО Translatorium.
Номінація "Трендсетер видавничого ринку":
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Антон Мартинов;
-
книгарня "Книжковий Лев";
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Видавництво Ist publishing;
-
Видавництво Старого Лева;
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Видавець Олександр Савчук.
"Цією премією ми засвідчуємо повагу та вдячність українцям. Це заклик до них продовжувати видавати книжки. Попри обставини, вони продовжують це робити. В Україні той же голод на книгу, що був у Німеччині після війни. Це вражає", — сказав виконавчий директор Німецької асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Петер Краус фон Клефф.
"Кожен проєкт унікальний — тут можна знайти як нішеві видавництва, так і великі. Це показує масштаб, географію та умови роботи кожного номінанта. Ви можете мати реальний приклад, який можна наслідувати", — наголосила своєю чергою співзасновниця Читомо Ірина Батуревич.
- Унаслідок ракетного удару РФ по кафе в Краматорську, де письменниця й громадська діячка Вікторія Амеліна перебувала разом з іноземними журналістами, письменниця дістала важкі поранення й перебувала в лікарні. Про смерть Вікторії Амеліної стало відомо пізно ввечері 2 липня. Жінці було 37 років, у неї залишилися чоловік і син.
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