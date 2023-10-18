Оголошено короткий список премії Читомо: серед номінантів – загибла від російської ракети Вікторія Амеліна

Перелік номінантів опубліковано на сайті Читомо.

Короткий список премії оголосили у 3-х номінаціях.

Номінація "Амбасадор української книги":

творча студія "Аґрафка" (Андрій Лесів та Романа Романишин);

Emma Shercliff And Founder Of Laxfield Literary Associates;

Львівський Bookforum / Форум Видавців;

Український ПЕН;

Вікторія Амеліна (посмертно).

Номінація "За книжкову ініціативу, що сприяє промоції читання":

Barabooka;

онлайн-бібліотека книг шрифтом Брайля міжнародного благодійного фонду "Здоров’я майбутнього";

головна редакція літературних програм та радіотеатру Радіо Культура;

Youtube-канал "Шалені авторки";

ГО Translatorium.

Номінація "Трендсетер видавничого ринку":

Антон Мартинов;

книгарня "Книжковий Лев";

Видавництво Ist publishing;

Видавництво Старого Лева;

Видавець Олександр Савчук.

"Цією премією ми засвідчуємо повагу та вдячність українцям. Це заклик до них продовжувати видавати книжки. Попри обставини, вони продовжують це робити. В Україні той же голод на книгу, що був у Німеччині після війни. Це вражає", — сказав виконавчий директор Німецької асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Петер Краус фон Клефф.

"Кожен проєкт унікальний — тут можна знайти як нішеві видавництва, так і великі. Це показує масштаб, географію та умови роботи кожного номінанта. Ви можете мати реальний приклад, який можна наслідувати", — наголосила своєю чергою співзасновниця Читомо Ірина Батуревич.