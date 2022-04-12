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ОГПУ повідомив про підозру в публічних закликах до геноциду автору книги "Денацификация Украины" Гаспаряну

12 квітня, 2022 вiвторок
17:30
війна з Росією

Офіс генерального прокурора та Служба безпеки Україну повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

"Автор "настільної" книги Путіна отримав першу в Україні підозру у публічних закликах до геноциду українського народу. Армен Гаспарян написав книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", в якій системно, безкомпромісно та безальтернативно просував свої твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Автор закликав владу РФ провести так звану денацифікацію України. Зокрема, захопити владу шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечити повний зовнішній контроль над нею", - написала вона.

Венідіктова додала, що серед ідей Гаспаряна – "поміщення усіх українців, які залишаться живими після війни, до так званих фільтраційних таборів та проведення над ними масштабного судового процесу з вироками всім, хто має проукраїнську позицію. Найбільш проукраїнськи налаштованих він запропонував взагалі знищити, інших відправляти до концентраційних таборів та залучати до виконання безоплатних робіт".

"Підозрюваний вказав на необхідність початку "денацифікації", а по суті геноциду українського народу з кордонів так званих ДНР та ЛНР, просуваючись далі по всій території України. Зокрема, геноциду мали зазнати жителі Одеси, Миколаєва, Херсона, Харкова, Чернігова та Києва", - повідомила генпрокурорка.

Вона зазначила, що книгу закупило Управління справами президента РФ для "вивчення та використання посадовими особами".

"Твердження з неї неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України. Скористався цими наративами і президент РФ під час звернення щодо визнання незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР" та проведення "військової операції" на території України", - підсумувала Венедіктова.
 

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геноцид
повідомлення про підозру
Офіс генерального прокурора
Ірина Венедіктова
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