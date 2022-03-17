ОГПУ повідомив про підозру сімом ректорам вишів РФ за заклик до порушення територіальної цілісності України
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру сімом ректорам ЗВО Росії через заклики до порушення територіальної цілісності України
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Про підозру оголосили керівникам:
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Першого московського державного медичного університету імені Сеченова;
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Рязанського державного медичного університету імені Павлова;
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Російського національного дослідного медичного університету імені Пирогова;
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Башкірського державного медичного університету;
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Тверського державного медичного університету;
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Московського державного медико-стоматологічного університету імені Євдокимова;
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медичного інституту "Російського університету дружби народів".
Так, 4 березня на сайті Російського Союзу ректорів оприлюднили звернення майже 300 керівників вишів на підтримку війни в Україні. Також публічні заклики до продовження злочинних дій армії РФ були розміщені й на сайтах спеціалізованих асоціацій російських ЗВО.
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