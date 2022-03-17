ОГПУ повідомив про підозру сімом ректорам вишів РФ за заклик до порушення територіальної цілісності України

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Про підозру оголосили керівникам:

Першого московського державного медичного університету імені Сеченова;

Рязанського державного медичного університету імені Павлова;

Російського національного дослідного медичного університету імені Пирогова;

Башкірського державного медичного університету;

Тверського державного медичного університету;

Московського державного медико-стоматологічного університету імені Євдокимова;

медичного інституту "Російського університету дружби народів".

Так, 4 березня на сайті Російського Союзу ректорів оприлюднили звернення майже 300 керівників вишів на підтримку війни в Україні. Також публічні заклики до продовження злочинних дій армії РФ були розміщені й на сайтах спеціалізованих асоціацій російських ЗВО.

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