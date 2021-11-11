Оксфордський університет розпочав тестування нової вакцини проти вірусу Ебола

Про це повідомляє BBC.

Нову вакцину створили на основі ослабленої версії звичайної застуди. Вірус піддали генетичній модифікації, щоб він не розмножувався у людей при введенні препарату.

Такий самий метод вже успішно використали у вакцині Oxford-AstraZeneca від COVID-19.

Зазначається, що існує чотири типи вірусу Ебола, які спричиняють захворювання у людей. Два з них - Заїрський та Суданський - спричинили майже всі відомі спалахи хвороби. Заїрський найбільш летальний: якщо його не лікувати, то смертність становить від 70% до 90%.

Саме проти цих двох типів Еболи розробили вакцину.



"Спалахи вірусу Ебола час від часу все ще трапляються у вже постраждалих країнах, що піддає ризику життя людей, а зокрема, життя медичних працівників. Нам потрібно більше вакцин, щоб подолати цю страшну хворобу", - сказала провідна наукова дослідниця Оксфордського університету Тереза Ламбе.

Під час першої фази випробувань 26 людям віком від 18 до 55 років введуть новостворену вакцину. Протягом 6 місяців науковці спостерігатимуть за цими добровольцями.

Результати випробувань очікують навесні 2022 року.