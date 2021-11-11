Оксфордський університет розпочав тестування нової вакцини проти вірусу Ебола
Розпочалися клінічні випробування на добровольцях нової вакцини проти вірусу Ебола, яку розробив Оксфордський університет
Про це повідомляє BBC.
Нову вакцину створили на основі ослабленої версії звичайної застуди. Вірус піддали генетичній модифікації, щоб він не розмножувався у людей при введенні препарату.
Такий самий метод вже успішно використали у вакцині Oxford-AstraZeneca від COVID-19.
Зазначається, що існує чотири типи вірусу Ебола, які спричиняють захворювання у людей. Два з них - Заїрський та Суданський - спричинили майже всі відомі спалахи хвороби. Заїрський найбільш летальний: якщо його не лікувати, то смертність становить від 70% до 90%.
Саме проти цих двох типів Еболи розробили вакцину.
"Спалахи вірусу Ебола час від часу все ще трапляються у вже постраждалих країнах, що піддає ризику життя людей, а зокрема, життя медичних працівників. Нам потрібно більше вакцин, щоб подолати цю страшну хворобу", - сказала провідна наукова дослідниця Оксфордського університету Тереза Ламбе.
Під час першої фази випробувань 26 людям віком від 18 до 55 років введуть новостворену вакцину. Протягом 6 місяців науковці спостерігатимуть за цими добровольцями.
Результати випробувань очікують навесні 2022 року.
- Нагадаємо, у вакцини Johnson & Johnson виявили новий побічний ефект: рідкісний тип запалення хребта.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.27
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе