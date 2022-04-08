Окупантам, які перебували у Чорнобилі місяць, залишився максимум рік життя, - міністр Галущенко
Всі окупанти, які перебували у Зоні відчуження біля Чорнобильської атомної електростанції, отримали великі дози опромінення
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба відомства у Facebook.
"Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч грунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, повільного помирання від хвороб", – заявив міністр.
Він повідомив, що армія розграбувала станцію, адміністративні приміщення, виносили все – від посуду до приладів.
"Заражений не лише весь особовий склад окупантів і "трофеї", а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, - близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому", – сказав Галущенко.
Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС.
"Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх - радіацією з ЧАЕС", - заявив міністр.
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