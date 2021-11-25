Окупанти 10 разів порушили "тишу": задіяли заборонені міномети

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

У напрямку Луганського російські окупаційні війська вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки окупанти застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм та 120 мм у двох обстрілах.

Міномети калібру 120 мм противники застосували біля Лебединського.

Біля Південного окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського російські війська двічі відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У сторону Катеринівки російські найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У бік Попасної противники вели вогонь з гранатометів різних систем.

Міномети калібру 82 мм окупанти застосували біля Красногорівки.

Втрат серед українських військових унаслідок ворожих обстрілів не було.

Об'єднані сили відповіли загарбником вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.

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