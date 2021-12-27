Окупанти 9 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено двох українських військових

Про це передає пресцентр штабу ООС.



У напрямку Нью-Йорка ворог тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

У районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.



