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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти безуспішно вели штурмові дії та наступальні бої поблизу Кодеми, Зайцевого й Первомайського, - Генштаб ЗСУ

Окупанти безуспішно вели штурмові дії та наступальні бої поблизу Кодеми, Зайцевого й Первомайського, - Генштаб ЗСУ

29 серпня, 2022 понедiлок
07:46
війна з Росією окупанти рф

Ворог намагався провести розвідку боєм у районі Долини, штурмував біля Богородичного, а також спробував вести наступальні бої поблизу Кодеми, Зайцевого й Первомайського. Проте українські військові відбили такі спроби росіян

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки. Завдав авіаційного удару біля Нового. Продовжує інтенсивне ведення повітряної розвідки безпілотниками.  

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні безпілотники. Намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав.

На Краматорському напрямку обстріли із наявних артилерійських систем зафіксовано неподалік Григорівки, Сіверська та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли авіацію для удару в районі Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та, Кодеми. Завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення повітряної розвідки безпілотниками на зазначеному напрямку. Спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно.

На Новопавлівському напрямку обстріляно позиції українських військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки. Противник задіяв авіацію для удару в районі Володимирівки. 

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій зі ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір’я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки. 

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог зі ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги Сумської області. Вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. 

"Українські воїни стійко тримають оборону і готові до будь-яких змін в оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

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