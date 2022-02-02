Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі: обстріляли з безпілотника пункт пропуску "Гнутове" й позиції ООС поблизу Талаківки

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



Росіяни з безпілотника обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" на Донеччині.



"Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17 (осколкова граната, - ред,)", - йдеться у повідомленні.



Крім того, окупанти обстріляли українські позиції неподалік Талаківки. Російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.



Унаслідок ворожих дій втрат серед українських військових немає.



"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл", - передає пресслужба штабу ООС.

