Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі: обстріляли з безпілотника пункт пропуску "Гнутове" й позиції ООС поблизу Талаківки
Російські окупаційні війська 2 лютого станом на 17:00 двічі порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Росіяни з безпілотника обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" на Донеччині.
"Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17 (осколкова граната, - ред,)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти обстріляли українські позиції неподалік Талаківки. Російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Унаслідок ворожих дій втрат серед українських військових немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл", - передає пресслужба штабу ООС.
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