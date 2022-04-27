Окупанти двічі за добу скинули фосфорні снаряди на Авдіївку, спричинивши пожежі та поранивши щонайменше одну людину

Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



"Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці! Спершу - вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку - у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж. Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару - поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого", - розповів він.













Павло Кириленко додав, що на цьому напрямку ЗСУ відбили спробу прориву окупантів, а також нагадав, що воєнні злочині Росії ретельно фіксують.

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