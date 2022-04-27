Окупанти двічі за добу скинули фосфорні снаряди на Авдіївку, спричинивши пожежі та поранивши щонайменше одну людину
В Авдіївці на Донеччині росіяни скинули фосфорні снаряди біля коксохімічного заводу, на центр міста, а також завдали авіаудару, внаслідок чого сталося кілька пожеж і було поранено людину
Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці! Спершу - вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку - у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж. Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару - поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого", - розповів він.
Павло Кириленко додав, що на цьому напрямку ЗСУ відбили спробу прориву окупантів, а також нагадав, що воєнні злочині Росії ретельно фіксують.
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