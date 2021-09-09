Окупанти масово паспортизують жителів ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми РФ, - СБУ
СБУ зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За інформацією СБУ, окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами.
"Цей процес так звана влада самопроголошених республік організувала, щоб забезпечити участь українців у вересневих виборах до російської Госдуми. Організатори діють з порушеннями норм міжнародного законодавства та позбавляють "нових" громадян соціальних гарантій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ.
Правоохоронці України встановили, що організатори планують забезпечити високу явку двома механізмами:
- за сприяння пропутінської партії "Единая Россия", організують виїзд мешканців ОРДЛО для голосування у прикордонні міста Ростовської області РФ;
- забезпечать можливість незаконного "електронного голосування", у тому числі на території "Л/ДНР".
Співробітники СБУ продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО з видачі паспортів під час підготовки до виборів в Госдуму РФ.
Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій.
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