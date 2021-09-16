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Окупанти на Донбасі 7 разів порушили "тишу": пошкоджено будинки місцевих мешканців й поранено цивільного

16 вересня, 2021 четвер
18:37
війна з Росією ООС

Від початку цієї доби зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Тарамчук окупант двічі обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм.

Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.

У районі населеного пункту Піски російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

На Луганщині ворог двічі застосував безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких здійснив обстріл населеного пункту Щастя.

Крім того, по Щастю окупанти застосували міномети 82 калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення. Стан його здоров’я – задовільний.

Втрат серед українських захисників немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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