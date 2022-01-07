Окупанти на Донбасі не пропускали патруль ОБСЄ і глушили безпілотники Місії
ОБСЄ повідомляє, що російські найманці на Сході України не пропускали спостерігачів Місії через блокпост і глушили безпілотники
Про це свідчить звіт ОБСЄ.
Поблизу Старомихайлівки на Донеччині окупанти не пропускали патруль ОБСЄ через блокпост, хоча пішоходи вільно його перетинали.
"Два озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль місії на захід в населений пункт. Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, як цивільні особи перетинали його пішки", - повідомили в Місії.
Крім того, у Степовому на Луганщині російські найманці глушили безпілотник ОБСЄ.
"Безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії піддавався впливу перешкод сигналу GPS під час польоту над районами поблизу н.п. Степове", - ідеться у звіті.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.35
Купівля 27.35Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.27
- Актуальне
- Важливе