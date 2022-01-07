Окупанти на Донбасі не пропускали патруль ОБСЄ і глушили безпілотники Місії

Про це свідчить звіт ОБСЄ.



Поблизу Старомихайлівки на Донеччині окупанти не пропускали патруль ОБСЄ через блокпост, хоча пішоходи вільно його перетинали.



"Два озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль місії на захід в населений пункт. Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, як цивільні особи перетинали його пішки", - повідомили в Місії.



Крім того, у Степовому на Луганщині російські найманці глушили безпілотник ОБСЄ.



"Безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії піддавався впливу перешкод сигналу GPS під час польоту над районами поблизу н.п. Степове", - ідеться у звіті.



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