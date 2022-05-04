Окупанти на Донеччині обстріляли Авдіївський коксохімічний завод і Мар'їнку, цілодобово обстрілюють район Новомихайлівки
Росія продовжує обстрілювати центр Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Телеграм.
"Росіяни продовжують гатити по цивільних об’єктах у центрі області. Сьогодні зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади", – написав він.
Загарбники обстріляли мінометами Авдіївський коксохімічний завод. Пошкоджена одна будівля, даних про жертв на даний момент немає.
Через нічний обстріл по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.
"Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки. Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку", – вказав Кириленко.
Він закликав усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, покинути область.
Нагадаємо, на Донецькому напрямку воїни батальйону "Сармат" відбили наступ окупантів.
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