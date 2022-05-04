Окупанти на Донеччині обстріляли Авдіївський коксохімічний завод і Мар'їнку, цілодобово обстрілюють район Новомихайлівки

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Телеграм.



"Росіяни продовжують гатити по цивільних об’єктах у центрі області. Сьогодні зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади", – написав він.



Загарбники обстріляли мінометами Авдіївський коксохімічний завод. Пошкоджена одна будівля, даних про жертв на даний момент немає.



Через нічний обстріл по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу.



"Мар’їнку росіяни обстріляли вночі запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки. Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку", – вказав Кириленко.



Він закликав усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, покинути область.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку воїни батальйону "Сармат" відбили наступ окупантів.