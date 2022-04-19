Окупанти поновили повітряну розвідку на Одещині, – ОВА

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в телеграм.



"Щодо Одещини, ворог намагається вести повітряну розвідку. Але ми єдині, як ніколи", – сказав він у відеозверненні.



Він також нагадав про небезпеку на Чорноморському узбережжі та одеських пляжах.



"Не жартуйте з мінами та своїм життям", – зауважив він.

Нагадаємо, втрати 126-ї бригади берегової оборони чорноморського флоту РФ складають до 75%, а 810-а окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.