Окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом "Л/ДНР", це потребує нових санкцій, - Зеленський

Про це він сказав у відеозверненні.

"Демократичний світ повинен відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні нашої держави, в Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні, викрадають представників місцевої влади та усіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів, крадуть гроші, направлені на виплату пенсій, блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду", - зазначив президент.



Зеленський додав, що на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються запровадити рубль.

"Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР", переводять цю територію у рубльову зону і підпорядковують адміністративній машині Росії. Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету. Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини", - сказав президент.



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