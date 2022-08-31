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Головна війна з Росією Окупанти намагаються встановити контроль над селом Кодема, точаться запеклі бої біля Зайцевого, Пісків і Мар’їнки

Окупанти намагаються встановити контроль над селом Кодема, точаться запеклі бої біля Зайцевого, Пісків і Мар’їнки

31 серпня, 2022 середа
08:11
війна з Росією ЗСУ

Наразі запеклі бої точаться на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки. Ворог намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Дуванка, Клинове, Соснівка, Дементіївка, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Великі Проходи, Циркуни, Петрівка, Старий Салтів, Перемога, Шестакове, Байрак, Норцівка та Шевелівка.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. Авіація противника завдала удару неподалік Вірнопілля.

На Краматорському напрямку противник обстріляв із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закітне, Мала Піскунівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Ударів авіації ворога зазнали території неподалік Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли з артилерії різних типів біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцевого, Майорська та Кодеми. Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

На Авдіївському напрямку противник здійснив обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар’їнки, традиційно зазнав втрат та відступив.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Парасковіївки, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкине, Князівка та Тополине. Ударів авіації зазнали район Андріївки та урочище Плотницьке.

"Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України", - йдеться в повідомленні.

Ворог зазнає значних втрат у живій силі, кажуть у Генштабі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.  На останньому ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області.

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