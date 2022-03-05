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Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області – Братчук

5 березня, 2022 субота
09:52
Новини

Поранених, за попередніми даними, немає

Російські війська завдали ракетного удару по смт Великодолинське на Одещині.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.  

"Сьогодні вранці ворожа авіація нанесла ракетний удар в районі населеного пункту Великодолинське. За попередніми даними, постраждалих нема. Удар було нанесено по об'єктах критичної інфраструктури", - сказав він.
 

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