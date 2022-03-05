Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області – Братчук

Російські війська завдали ракетного удару по смт Великодолинське на Одещині.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Сьогодні вранці ворожа авіація нанесла ракетний удар в районі населеного пункту Великодолинське. За попередніми даними, постраждалих нема. Удар було нанесено по об'єктах критичної інфраструктури", - сказав він.



Нагадаємо, вчора танкова колона окупантів розстріляла авто у Ворзелі: загинули жінка та дівчина-підліток.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb