Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області – Братчук
Поранених, за попередніми даними, немає
Російські війська завдали ракетного удару по смт Великодолинське на Одещині.
Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Сьогодні вранці ворожа авіація нанесла ракетний удар в районі населеного пункту Великодолинське. За попередніми даними, постраждалих нема. Удар було нанесено по об'єктах критичної інфраструктури", - сказав він.
- Нагадаємо, вчора танкова колона окупантів розстріляла авто у Ворзелі: загинули жінка та дівчина-підліток.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.23
Купівля 29.23Продаж 29.46
-
EUR
Купівля 32.96Продаж 32.8
- Актуальне
- Важливе