Танкова колона окупантів розстріляла авто у Ворзелі: загинули жінка та дівчина-підліток (фото)
Ще четверо людей зазнали осколкових поранень, серед них дівчата 17 та 7 років
У смт Ворзель Бучанського району окупанти обстріляли цивільний автомобіль із шістьма цивільними.
Про це повідомляє офіс Генпрокурора.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинули жінка та 17-річна дівчина, решта зазнали осколкових поранень.
"4 березня 2022 року шестеро осіб їхали на автомобілі з смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою "V", які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів", - йдеться в повідомленні.
За фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- Це не перший злочин окупантів у Ворзелі. 25 лютого російські війська обстріляли з "Градів" дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей.
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