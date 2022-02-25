Росія обстріляла з "Градів" дитячий будинок у Ворзелі та з "Ураганів" житлові будинки Охтирки

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на генпрокурорку Ірину Венедіктову та Дмитра Живицького у Facebook.



"Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню "Град" в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей", - написала Венедіктова.



Постраджалих внаслідок обстрілу немає, на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.



"Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - зазначила Венедіктова.



Голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький написав, що а Охтирці був осбстріл "ураганами", окупанти потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок.



"Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо, є важко поранені діти. Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", - зазначив він.

