Росія обстріляла з "Градів" дитячий будинок у Ворзелі та з "Ураганів" житлові будинки Охтирки
Російські війська обстріляли з "Градів" дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей, а "урагани" РФ у Охтирці потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на генпрокурорку Ірину Венедіктову та Дмитра Живицького у Facebook.
"Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню "Град" в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей", - написала Венедіктова.
Постраджалих внаслідок обстрілу немає, на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.
"Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - зазначила Венедіктова.
Голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький написав, що а Охтирці був осбстріл "ураганами", окупанти потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок.
"Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо, є важко поранені діти. Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", - зазначив він.
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