Окупанти незаконно затримали і вивезли в невідомому напрямку 23-річного кримського татарина, - Джапарова

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.



"В тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук в будинку кримських татар, який завершився затриманням та вивезенням у невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова", - повідомила вона.



За словами дипломатки, Чалгозова допитували у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових.



Джапарова наголосила, що Росія зобов'язана припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого Криму та відпустити незаконно ув'язнених українських громадян.



"Відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант зобов'язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму й звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх незаконно утримуваних нею українських громадян", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла до 4 листопада. Також "суд" заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

ФСБ звинуватила Джеляла та Ахтемових у причетності до вибуху на газопроводі в окупованому Криму. В організації "диверсії" окупанти звинувачують українську розвідку.

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