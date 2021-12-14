Окупанти обстріляли Авдіївку, Новолуганське та Новотошківське: задіяли заборонені міномети

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



Поблизу Новолуганського російські окупанти відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У сторону Новотошківського вороги били зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.



Із мінометів калібру 120 мм російські найманці обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки.



Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає.



Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.

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