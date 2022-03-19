Окупанти обстріляли будинок в Рубіжному – загинули двоє дітей і жінка, – голова Луганської ОВА
19 березня внаслідок обстрілу російською армією сталося руйнування житлового будинку в Рубіжному
Як повідомив голова Луганської ОДА-ОВА Сергій Гайдай, під завалами опинилися люди, передає "Еспресо. TV".
На місце події оперативно прибув пожежно-рятувальний підрозділ ГУ ДСНС у Луганській області.
З-під завалів рятувальники дістали двох дітей без ознак життя, зробили їм серцево-легеневу реанімацію, але, на жаль, працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть діточок.
Пізніше працівники ДСНС знайшли жінку без ознак життя та дитину. Дитину вдалося врятувати, її стан задовільний.
- Нагадаємо, нацгвардійці знищили 20 російських окупантів і відтіснили їх з Рубіжного
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