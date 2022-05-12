Окупанти обстріляли Дергачі на Харківщині: є загиблі й поранені
Росіяни 12 травня обстріляли з "ураганів" Дергачі на Харківщині, є загиблі й поранені
Про це у фейсбуці написав мер Дергачів В'ячеслав Задоренко.
"Годину тому окупанти знову обстріляли наше місто з ракет системи "Ураган". Є загиблі та поранені", - наголосив він.
За словами мера, гуманітарний штаб продовжує працювати.
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