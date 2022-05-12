Окупанти обстріляли Дергачі на Харківщині: є загиблі й поранені

Про це у фейсбуці написав мер Дергачів В'ячеслав Задоренко.

"Годину тому окупанти знову обстріляли наше місто з ракет системи "Ураган". Є загиблі та поранені", - наголосив він.

За словами мера, гуманітарний штаб продовжує працювати.

11 травня окупанти завдали ракетного удару по Дергачах, унаслідок чого одна людина загинула, ще троє постраждали.

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