Окупанти завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині: одна людина загинула, ще троє постраждали

Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли селище Мала Данилівка. Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Дергачах. На жаль, одна людина загинула, 3 постраждали", – пише Олег Синєгубов.



Очільник області наголосив про необхідність дотримання безпеки жителів – не перебувати без будь-якої необхідності на вулиці.



Також на Харківщині продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.



"Запустили газопостачання в 7 селах Борівської громади. Тривають роботи з відновлення газопостачання в районах Харкова та селах області, що постраждали від обстрілів", – додає голова Харківської ОВА.



Продовжують видавати гуманітарну допомогу жителям області. Учора передали вже понад 20 тисяч продуктових наборів.

11 травня на Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення.

На Харківщині українські підрозділи продовжують успішні наступальні дії, звільнивши від окупантів вже п’ятий населений пункт впродовж двох днів. Зокрема населений пункт Питомник.

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