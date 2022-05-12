Окупанти завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині: одна людина загинула, ще троє постраждали
11 травня Харківщину армія РФ продовжує обстрілювати із реактивних систем залпового вогню та наносити авіаудари по населених пунктах. Зокрема у селищі Мала Данилівка та Дергачах
Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли селище Мала Данилівка. Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Дергачах. На жаль, одна людина загинула, 3 постраждали", – пише Олег Синєгубов.
Очільник області наголосив про необхідність дотримання безпеки жителів – не перебувати без будь-якої необхідності на вулиці.
Також на Харківщині продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.
"Запустили газопостачання в 7 селах Борівської громади. Тривають роботи з відновлення газопостачання в районах Харкова та селах області, що постраждали від обстрілів", – додає голова Харківської ОВА.
Продовжують видавати гуманітарну допомогу жителям області. Учора передали вже понад 20 тисяч продуктових наборів.
- 11 травня на Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення.
- На Харківщині українські підрозділи продовжують успішні наступальні дії, звільнивши від окупантів вже п’ятий населений пункт впродовж двох днів. Зокрема населений пункт Питомник.
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